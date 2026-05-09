La Policía Nacional logró la captura de alias Melón, acusado de presuntamente extorsionar a conductores de transporte informal en el distrito de Comas. Su identificación pudo concretarse luego de que se difundiera en TikTok un video donde aparecía amenazando a uno de los choferes.

Tras conocer las imágenes, agentes de la comisaría de Santa Isabel, personal de inteligencia y efectivos de investigación iniciaron las diligencias para ubicar al sospechoso. El operativo permitió intervenirlo en el cruce de la avenida Túpac Amaru con el jirón San Justiniano.

Investigación policial

El jefe de la División de Orden Público y Seguridad Norte 1, coronel PNP Óscar Nakandakari, señaló que el caso comenzó a investigarse tras la difusión del video en redes sociales. Las imágenes mostraban al sujeto intimidando a conductores que operan en esa zona de Lima norte.

“Por información abierta, por redes sociales, se difundió un video en el cual una persona estaría amenazando, amedrentando, extorsionando a estos conductores de vehículos que se dedican al transporte informal en la avenida Túpac Amaru con Jirón Justiniano, en el distrito de Comas, jurisdicción de la Comisaría de Santa Isabel”, manifestó.

El coronel también resaltó el trabajo conjunto que realizaron agentes de la Comisaría de Santa Isabel, personal de inteligencia y personal de investigaciones que colaboraron en esta intervención.

¿Qué encontró la PNP?

El detenido fue identificado como Dik Bolky Aguilar Barboza, de 36 años. Durante el registro, los agentes encontraron una carta extorsiva dirigida a transportistas informales.

En el mensaje se advertía sobre represalias contra quienes se negaran a entregar dinero. “Me pagan porque me pagan, porque empezaré a matar a todos los piratas”, se lee en la nota firmada por la banda criminal ‘Los Miserables del Mal’.

Además, la Policía incautó dos cartuchos de dinamita, municiones, un celular, nueve tarjetas bancarias y más de 26 ketes de cocaína. Las investigaciones continuarán para determinar si el intervenido estaría implicado en otros delitos.