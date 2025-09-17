Un ataque armado en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y San Felipe, en Comas, dejó heridos de bala al conductor de un bus y a su hija.

Testigos relataron a RPP que dos hombres en una motocicleta persiguieron al bus por la avenida Túpac Amaru y dispararon contra la unidad en la que viajaban el conductor, su esposa y su hija. El padre y la menor, que se dirigía a clases, resultaron heridos.

Dicho ataque ocurrió a plena luz del día, justo frente a una institución educativa y en presencia de escolares.

Se trata de un vehículo de la empresa de transportes Impulso Progreso, que brinda servicio en la ruta Carabayllo–Ate. Trabajadores advirtieron que no se trata del primer atentado, pues hace unos días un chofer fue víctima de un ataque con arma de fuego de la misma modalidad.

Uno de los conductores declaró que a diario entregan a la empresa una supuesta cuota por su seguridad.

“Se pagan nueve soles diarios. Desde el año pasado pagábamos, cuando a un compañero lo balearon así. El día 3 se paga”, expresó.

El chofer y su hija fueron llevados al Hospital de Emergencias Sergio Bernales de Collique, donde se informó que su estado de salud es reservado.