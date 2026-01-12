Un presunto extorsionador falleció este domingo en Comas luego de que un artefacto explosivo que portaba le detonara en plena vía pública, cuando intentaba dejarlo en las inmediaciones de un establecimiento comercial.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Casanave y Blanco Núñez de Vela, en la urbanización La Pascana. Según reportaron testigos del incidente, dos sujetos se desplazaban en una motocicleta lineal y se detuvieron frente a un negocio de la zona.

Uno de ellos bajó del vehículo portando el artefacto explosivo con la aparente intención de colocarlo en el local. No obstante, una manipulación errónea provocó la detonación inmediata del explosivo.

La explosión graves heridas en la mano izquierda y en la región abdominal. El impacto fue tan fuerte que incluso su casco quedó severamente destruido en el lugar de los hechos.

Pobladores de la zona reaccionaron de inmediato para auxiliarlo, minutos después fue trasladado de urgencia al hospital Sergio Bernales. Sin embargo, al llegar al centro médico, el personal de salud solo pudo certificar su deceso.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú se encuentran investigando el caso para identificar al fallecido, quien no llevaba consigo ningún documento de identidad. Asimismo, trabajan en determinar cuál era exactamente el objetivo del atentado y si formaba parte de una red de extorsión que opera en la zona.

El cómplice que conducía la motocicleta huyó del lugar tras la explosión y es actualmente buscado por las autoridades.