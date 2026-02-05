La Policía Nacional logró capturar en el distrito limeño de Comas a un ciudadano peruano, que era buscado internacionalmente por su presunta implicación en un crimen ocurrido en Chile.

Las autoridades informaron que Edgar Junior Trujillo Ortiz fue detenido cerca de su vivienda, quien había regresado hace unos años a Perú tras el suceso de violencia en el vecino país.

De acuerdo a un informe de América Noticias, la orden de detención contra el ciudadano peruano se debe a una presunta participación en el asesinato del chileno Javier Escobar Azocar, ocurrido el 8 de junio de 2020 en la ciudad de Maipú, Región Metropolitana de Santiago. No obstante, el detenido dijo ser inocente.

Trujillo Ortiz fue trasladado a la dependencia en la que deberá pasar por exámenes médicos y de ley obligatorios. Además, será puesto a disposición de un juzgado de turno, mientras tanto se activaron los protocolos de cooperación judicial entre Perú y Chile.

Según las autoridades chilenas, la víctima perdió la vida en su casa, tras recibir múltiples golpes y disparos por parte de sus agresores. Desde entonces, el proceso judicial se mantuvo activo en Santiago.

Chile espera que se acelere el proceso de extradición del peruano a ese país, a fin que responda por el crimen en el que presuntamente participó.