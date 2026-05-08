Un exdirigente de una asociación de mototaxistas fue asesinado a balazos la noche del jueves 7 de mayo en el distrito de Comas. La víctima regresaba al paradero Santa Rosa, ubicado en la cuadra 19 de la avenida Túpac Amaru, para continuar trabajando cuando fue interceptada por delincuentes armados.

De acuerdo con testigos, el ataque ocurrió alrededor de las 8 p.m cuando dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta se acercaron al vehículo menor y dispararon contra el conductor mientras manejaba por la zona.

Tras el atentado, vecinos y transeúntes auxiliaron al hombre y lo trasladaron de emergencia al hospital Sergio Bernales, en Collique. Sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

Más de 30 años trabajando como mototaxista

La Policía identificó al fallecido como Freddy John Jesús Huamán. Sus familiares señalaron que llevaba más de tres décadas trabajando como mototaxista y era el principal sustento económico de su hogar.

El hombre deja cuatro hijos, dos de ellos menores de edad. Sus parientes acudieron al hospital para realizar los trámites correspondientes mientras esperaban el inicio de las investigaciones.

Los familiares de la víctima señalaron que Freddy Huamán habría estado siendo extorsionado para poder continuar trabajando. Además, indicaron que mantenía conflictos con los nuevos dirigentes de la asociación donde laboraba, por lo que no descartan que el crimen esté relacionado con una venganza.

Uno de sus hijos explicó que su padre afrontaba un proceso legal y que incluso acudió ese mismo día a una diligencia en la Fiscalía. También afirmó que la familia había recibido amenazas anteriormente.

“Yo sospecho de ciertas personas. Él tenía un proceso legal y el día de hoy tuvo una situación en la fiscalía. Y el grupo de personas de las cuales sospecho tenía una situación para el día 14 (...) A mi papá también lo han estado extorsionando, incluso pusieron una bomba afuera de la casa, amenazándonos de muerte”, confesó a la prensa.

Fuente: Latina Noticias.

Cámaras de seguridad ayudarán en la investigación

En el lugar donde ocurrió el ataque existen cuatro cámaras de seguridad. Las grabaciones serán revisadas por las autoridades para identificar a los responsables del crimen.

Los vecinos de la zona expresaron su preocupación por el incremento de hechos violentos en este sector de Comas. Asimismo, señalaron que temen que este tipo de ataques vuelva a repetirse en una avenida donde diariamente circulan comerciantes, pasajeros y conductores.