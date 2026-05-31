Con platos innovadores, postres y bebidas elaborados a base de papa, trabajadores de instituciones públicas, empresas y productores participaron en el concurso gastronómico “Papea Ica”, organizado por la Dirección Regional Agraria de Ica (DRA Ica) en el marco de las celebraciones por el Día Nacional de la Papa.

Platos a base de papa

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la institución agraria y reunió a representantes de distintas áreas de la institución, aliados estratégicos y empresas vinculadas al sector, quienes presentaron diversas propuestas culinarias que tuvieron como ingrediente principal a uno de los productos agrícolas más representativos del Perú.

El certamen buscó promover el consumo de la papa y poner en valor su importancia cultural, nutricional y económica, además de destacar la diversidad de preparaciones que pueden elaborarse a partir de este tubérculo.

Los participantes compitieron en las categorías de Plato de Entrada, Plato de Fondo y Postre o Bebida, siendo evaluados por un jurado que calificó aspectos como presentación, creatividad, sabor, originalidad y el adecuado aprovechamiento de la papa en cada receta.

En la categoría Plato de Entrada, el primer lugar fue obtenido por el área de Asesoría Jurídica con un Pastel de Papa. El segundo puesto correspondió a Productora Jaqueline – Chacra a la Olla con una Empanada de Papa, mientras que el tercer lugar fue para la Agencia Agraria Pisco con sus Canastitas de Papa con Atún.

En Plato de Fondo, el reconocimiento principal recayó en la Agencia Agraria Nasca gracias a su propuesta de puré de papa con asado de res.

Por su parte, en la categoría Postre o Bebida, el primer puesto fue para Bodega Vista Alegre con la bebida Sumaq Wayta. El segundo lugar lo obtuvo la Dirección de Promoción Agraria con un Flan de Papa, mientras que el tercer puesto fue para Productora Jaqueline – Chacra a la Olla con una Mazamorra de Papa a la Olla.

Durante la jornada, los organizadores resaltaron la importancia de revalorar los cultivos nativos y reconocer el trabajo de los agricultores que contribuyen a la producción de uno de los alimentos más consumidos en el país.

El evento también sirvió para reforzar el papel de la papa en la seguridad alimentaria y en la economía nacional, además de promover el conocimiento sobre la riqueza agrícola del Perú a través de una de sus principales expresiones: la gastronomía.

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