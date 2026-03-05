Un incendio de gran magnitud se registra la noche de este miércoles 4 de marzo de 2026 en un inmueble ubicado en la intersección de las avenidas Condorcanqui y San Carlos, en el distrito limeño de Comas.

El siniestro ocurre en una fábrica de colchones. Desde lejos se observa una densa columna de humo.

De acuerdo a RPP, al menos 27 unidades del Cuerpo General de Bomberos trabajan en la zona para controlar las llamas, mientras se evalúan posibles afectados o daños materiales.

Personal de la Municipalidad de Comas y efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar el área y restringir el acceso de los transeúntes.