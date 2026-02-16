Un hombre identificado como Carlos Daniel Santos Gazana, de 28 años, perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala en el jirón Barreto, distrito de Comas. El ataque ocurrió en las inmediaciones de un establecimiento que funcionaba ilegalmente como discoteca.

De acuerdo con los testimonios recogidos, la víctima se desplazaba en una motocicleta cuando arribó al lugar. Al descender del vehículo, se encontró con otro individuo y ambos comenzaron a dispararse mutuamente.

El joven no resistió ante la gravedad de sus heridas y falleció en el sitio del enfrentamiento. Su motocicleta y el arma que portaba quedaron abandonadas en la escena, mientras que el otro involucrado logró huir.

El joven de 28 años perdió la vida frente al local clandestino a causa de las graves lesiones.

En paralelo, el agresor se dirigió por cuenta propia al hospital de Collique, donde actualmente se encuentra hospitalizado. Su estado de salud es reservado, según informaron las autoridades.

Los agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar contabilizaron más de 15 casquillos de bala dispersos en la zona. Este hallazgo evidencia la violencia del enfrentamiento registrado en plena vía pública.

El establecimiento donde ocurrieron los hechos operaba formalmente como un campo deportivo. Sin embargo, las autoridades municipales confirmaron que realizaba eventos musicales sin la documentación correspondiente.

Un gran número de personas huyó del local tras escuchar el intercambio de disparos.

Tras el atentado, el subgerente de Fiscalización de la Municipalidad de Comas, Abel Peralta, detalló en RPP una serie de irregularidades que presentaba el local.

“Es un establecimiento que funciona como campo deportivo, pero que eventualmente realizan eventos musicales. Anteriormente ya ha sido intervenido este local. [Este campo deportivo que usted señala, ¿no cuenta con la documentación para prestar este tipo de servicios?] Para prestar el servicio de eventos musicales no. Por eso ha sido notificado anteriormente. Hemos venido nosotros personalmente a dejar las notificaciones y a impedir estos eventos que, en este caso, se continúa realizando”, declaró.

La Municipalidad de Comas ordenó la clausura preliminar del establecimiento. La medida busca evitar que el local continúe operando al margen de la ley mientras continúan las investigaciones.