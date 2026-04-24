La transferencia de funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a la Municipalidad de Lima para la emisión de licencias de conducir generó caos en su primer día de implementación en el distrito de Comas.

Decenas de ciudadanos acudieron desde tempranas horas al nuevo centro de evaluación, pero se enfrentaron a largas colas, demoras prolongadas y fallas en el sistema.

Los usuarios denunciaron que, pese a llegar desde las seis de la mañana, no pudieron avanzar en sus trámites debido a la falta de operatividad. Entre los procedimientos afectados figuran la recategorización, revalidación y obtención de licencias para vehículos, motos y mototaxis.

El nuevo esquema centraliza en un solo lugar y en un mismo día los exámenes médicos, teóricos y prácticos , a diferencia del sistema anterior que distribuía las evaluaciones en sedes como el Touring o Conchán. Sin embargo, su implementación ha evidenciado serios problemas logísticos.

Además, varios ciudadanos cuestionaron que los pagos realizados previamente bajo la gestión del MTC ya no serían válidos, obligándolos a asumir nuevos costos. A ello se suma el cobro de aproximadamente 60 soles por el uso de pista, incluso si el postulante utiliza su propio vehículo, así como la exigencia de una póliza contra todo riesgo, según indicaron a Canal N.

Frente a las críticas, voceros de la Municipalidad de Lima reconocieron fallas en el sistema -aún administrado parcialmente por el MTC- y ofrecieron disculpas, asegurando que trabajan para corregir las inconsistencias.

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La transferencia de funciones del MTC a la Municipalidad de Lima para la emisión de licencias de conducir generó caos y malestar entre los ciudadanos en su primer día de implementación en Comas



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