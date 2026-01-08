Un policía en situación de civil abatió a uno de los delincuentes que minutos antes asesinaron al transportista José Carlos Marin Anticona, de 28 años, en la zona de San Agustín, distrito limeño de Comas.

El crimen ocurrió la noche del miércoles, cuando dos sujetos armados, que se hicieron pasar por pasajeros, dispararon contra el conductor al llegar a su paradero final. Cámaras de seguridad registraron el ataque y la huida de los agresores.

De acuerdo a América Noticias, al presenciar el hecho el efectivo policial inició una persecución y se enfrentó a los atacantes en plena vía pública. Durante el intercambio de disparos, uno de los sicarios fue abatido y el otro resultó herido, siendo trasladado de emergencia al hospital de Collique, donde permanece bajo custodia policial.

El Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, destacó la rápida intervención del agente y señaló que su accionar debe ser reconocido.

La víctima trabajaba como transportista desde los 16 años y cubría la ruta Pro–Pascana. Según su esposa, laboraba hasta altas horas para sostener a su familia. Su muerte deja a cuatro niños en la orfandad.