Un ataque armado contra trabajadores de una obra pública en la avenida Guillermo de la Fuente, en el distrito limeño de Comas, dejó un fallecido y un herido.

Las víctimas laboraban para una empresa concesionaria que ejecutaba trabajos de reparación de pistas para el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).

Según RPP, obreros contaron que alrededor de 35 trabajadores realizaban labores en la zona cuando fueron sorprendidos por delincuentes armados que se desplazaban en una motocicleta y dispararon en repetidas ocasiones contra el grupo.

Los impactos alcanzaron a Manuel Anco Reyes y Carlos Castillo Casaverde. El primero fue trasladado de emergencia al Hospital Sergio Bernales, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

En tanto, el segundo trabajador fue llevado a la Clínica Jesús del Norte, donde recibe atención médica.

Los trabajadores señalaron que el atentado estaría vinculado a un presunto caso de extorsión. Indicaron que hace cuatro días sujetos armados ya los habían amenazado e intentado atacar en la misma zona.

Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional del Perú y de la Comisaría de Túpac Amaru iniciaron las diligencias correspondientes.

Finalmente, los obreros expresaron su malestar por la falta de seguridad y advirtieron que no retomarán sus labores hasta que la empresa garantice medidas de protección y ayude a los deudos.