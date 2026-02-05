En menos de una semana transportistas de la empresa “El Mandarino” son el blanco de un ataque armado. Un conductor de transporte público salvó de morir en plena avenida Túpac Amaru, en la urbanización Collique, ubicada en el distrito de Comas.

Cabe recordar que la semana pasada, otros dos choferes resultaron heridos en otro atentado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Esta vez, el conductor de la empresa “El Mandarino” estacionó la combi solo para acomodar su asiento, cuando fue interceptado por sicarios armados , que realizaron varios disparos. Fue precisamente ese hecho -de descender de la unidad- lo que le salvó de milagro al chofer, pues los balazos estaban dirigidos para él, según informa RPP.

No obstante, al momento del hecho de violencia, el conductor trasladaba a varios pasajeros, que pasaron el susto de sus vida, incluso se arrojaron al suelo.

Las autoridades no reportaron heridos ni víctimas mortales. De acuerdo a las primeras informaciones, el ataque estaría presuntamente vinculado al cobro de cupos por parte de extorsionadores, pero los transportistas evitaron referirse a ello, por temor a represalias.

Ataque en SJL

El jueves pasado, dos choferes de la empresa de transporte “El Mandarino” resultaron heridos tras ser atacados a balazos por un sujeto desconocido que llegó a bordo de una motocicleta al primer paradero de la compañía, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Este nuevo hecho se suma a la ola de violencia que afecta al sector transporte, situación que ha motivado protestas y marchas de los trabajadores en demanda de mayor seguridad.