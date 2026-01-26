Un adolescente de 16 años perdió la vida tras recibir múltiples disparos en los exteriores del mercado ubicado en la tercera zona de Collique, distrito de Comas. El ataque ocurrió cuando el menor se preparaba para iniciar una carrera en su mototaxi según informó RPP.

Algunos testigos del crimen señalaron que la víctima se dedicaba al servicio de transporte en mototaxi a pesar de su corta edad. Al momento del ataque armado, el adolescente se encontraba acompañado de una pasajera que estaba por abordar el vehículo para realizar un viaje quien presenció la violenta escena.

Dos delincuentes interceptaron al menor mototaxista llegando también a bordo de un vehículo menor. Los sujetos descendieron y abrieron fuego contra el adolescente, efectuando seis disparos antes de darse a la fuga del lugar.

Víctima falleció en hospital

El menor fue evacuado de urgencia hacia el Hospital Sergio Bernales de Collique. A pesar de los esfuerzos del personal de emergencia, el equipo médico únicamente pudo constatar el fallecimiento del adolescente por la severidad de los impactos de bala recibidos.

Especialistas de criminalística y agentes de la Policía Nacional arribaron a la escena del homicidio para realizar las pericias forenses del caso. Las autoridades llevan adelante las investigaciones para determinar el móvil del asesinato e identificar a los responsables del crimen.