Un suboficial de la Policía Nacional del Perú fue asesinado a balazos la noche del viernes mientras participaba en un partido de fulbito junto a familiares y amigos en una losa deportiva del distrito de Comas. El ataque ocurrió en la zona de la avenida Prolongación Trapiche y fue perpetrado por un hombre que llegó a bordo de una motocicleta.

El policía fue identificado como el suboficial de segunda Jairo Bernardo Gamboa Tineo, de 32 años, quien se encontraba en su día de descanso. Los primeros reportes indican que el agresor habría reconocido al agente en plena cancha y le disparó sin mediar palabra.

De acuerdo con los testigos, el atacante ingresó al recinto deportivo con el rostro cubierto y se dirigió directamente hacia su víctima. Luego de efectuar varios disparos en la cabeza y el pecho, huyó rápidamente del lugar con un cómplice que lo esperaba en la motocicleta.

Según declaraciones obtenidas por Exitosa, el tío del suboficial relató que un sujeto con el rostro cubierto vino en dirección al policia y le disparó sin mayor reparos en la cabeza y el pecho.

Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional cercaron la losa deportiva e iniciaron las diligencias correspondientes. Los peritos recogieron casquillos de bala y realizaron las primeras entrevistas para esclarecer las circunstancias del asesinato.

Los familiares de Gamboa Tineo exigen que el caso sea investigado con celeridad y aseguran que el suboficial no tenía amenazas conocidas. Señalaron además que el agente era padre de una niña de dos años que ha quedado en la orfandad.

Vecinos de la zona lamentaron la falta de cámaras de seguridad en el perímetro, lo que podría dificultar la identificación de los responsables. Algunos comentaron que los equipos instalados en las calles cercanas se encontraban inoperativos al momento del crimen.

El hecho ha generado gran conmoción entre los compañeros del agente, quienes acudieron al lugar para brindar apoyo a la familia. Se informó que la víctima prestaba servicio en la comisaría de El Progreso, en el distrito de Carabayllo.

Este nuevo asesinato se suma a la serie de crímenes cometidos contra miembros de la Policía Nacional en los últimos días. El caso ocurre en pleno estado de emergencia decretado por el Gobierno para enfrentar el avance de la delincuencia en Lima Metropolitana y el Callao.