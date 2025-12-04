Un operativo conjunto de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y la Fiscalía culminó con la detención del mayor Luis Guillén Ticona, jefe de la Comisaría de Villa Hermosa y responsable de la seguridad en Santa Anita y El Agustino. Junto a él fueron intervenidos cuatro suboficiales, acusados de integrar una red que encubría ausencias laborales dentro de la Policía Nacional.

La investigación señala que los implicados cobraban a agentes para permitirles no acudir a su servicio sin perder salario. Según el general Luis Lira, director de Dircocor, el grupo validaba documentos y registros falsos para simular asistencia mientras los policías realizaban actividades personales.

El allanamiento que permitió las capturas se extendió por varias horas y generó atención vecinal por el despliegue policial. Los cinco detenidos cumplirán una semana de detención preliminar mientras avanzan las diligencias.

DETENIDOS

La red fue detectada por reportes irregulares y justificaciones repetitivas registradas desde inicios de año. Con estos indicios, la Fiscalía solicitó la detención y el allanamiento de viviendas en busca de documentación. Los otros agentes detenidos fueron identificados como Gustavo Huamán Aguilar, Rojas Salvatierra, Freddy Aquino Castillo y Carlos Quito Suárez, quienes afrontan cargos por cohecho pasivo propio.

Lira indicó que la presunta estructura operaba desde febrero y reiteró que la institución mantiene “tolerancia cero” a estas prácticas, investigando responsabilidades administrativas y penales.

Meses antes de su detención, Guillén Ticona había recibido apoyo público del congresista Alfredo Azurín, quien destacó su labor comunitaria a través del programa Barrio Seguro. Hoy, el mayor permanece bajo custodia mientras se desarrolla una de las intervenciones anticorrupción más significativas en Lima Este.