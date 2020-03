Las compras masivas continúan en algunos supermercados mayoristas tras el aumento de casos de coronavirus en nuestro país. Diario Correo pudo comprobar que muchos clientes se encuentran comprando de forma masiva cantidad de productos de primera necesidad como papel higiénico, jabones, paños húmedos y alimentos en el supermercado Makro del Callao.

Transmisión en vivo: Cris Vílchez (Diario Correo)

También se conoció que uno de los productos más demandados en el local son los líquidos desinfectantes. Los carritos de compra lucían repletos en el lugar comercial. Además se formaron largas colas para hacer el pago correspondientes de los productos.

Callao: compras masivas de productos de primera necesidad continúan en supermercados. Fotos: Britanie Arroyo

Los anaqueles también lucen casi vacíos.

Callao: compras masivas de productos de primera necesidad continúan en supermercados. Fotos: Britanie Arroyo





Aumento de precio de alimentos en mercado La Parada

El noticiero Buenos Días Perú visitó esta mañana el Mercado de La Parada del distrito de La Victoria y descubrió que los precios de los alimentos se elevaron por la alta demanda. La papa es uno de los productos que ha duplicado su precio. También el precio de la zanahoria. Mientras que el valor de la cebolla ha subido 0.50 céntimos, pues subió de S/.1.50 a S/2.00.

Callao: compras masivas de productos de primera necesidad continúan en supermercados. Fotos: Britanie Arroyo

Ejecutivo se pronuncia

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, instó a los ciudadanos a calmarse ante la confirmación de 17 casos de coronavirus (COVID-19) en el Perú. Señaló que las personas deben entender “la real dimensión” de las actuales circunstancias para evitar una situación de desabastecimiento.

En entrevista para América Noticias, precisó que a la fecha las personas que deberían abastecerse de recursos serían los casos de infectados por coronavirus que vienen cumpliendo un periodo de cuarentena, denominada aislamiento domiciliario, que dura unos 14 días.

“Hay que entender la dimensión. ¿Quiénes estarán en el aislamiento domiciliario? ¿toda la ciudad? No. Todos los que vienen de España de Italia y otras ciudades [donde se ha reportado el COVID-19]. Deben tomarlo de una manera racional. No es que todo el mundo salga ahora y se ‘estoquea’ de productos como que vamos a tener una guerra. Ese no es el mensaje. Empecemos a dimensionar las cosas en una real magnitud”, acotó.

Callao: compras masivas de productos de primera necesidad continúan en supermercados. Fotos: Britanie Arroyo

Se registran compras masivas en supermercado Makro del Callao. Video: Cris Vílchez