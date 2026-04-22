La responsable del área de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud Moquegua, Carmen Farfán, alertó sobre la presencia de cuatro casos sospechosos de sarampión en la región Moquegua, que corresponden a niños de 11 meses, 1 año, 2 años y 10 años de edad, lo que ha conllevado a la activación de los protocolos de vigilancia epidemiológica por ser altamente contagiosa.

La profesional también advirtió el riesgo de propagación e incremento de la enfermedad, debido al flujo de personas provenientes de la región Puno, donde ya se han confirmado más de 40 casos de sarampión. Recomendó evitar el contacto con personas que presenten síntomas como fiebre y erupciones, así como cumplir el calendario de vacunación.

Complicaciones graves

Farfán recordó que el sarampión puede generar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, ceguera e incluso la muerte, por lo que insistió en la importancia de la prevención. Además, resaltó que las medidas adoptadas son cruciales debido al alto grado de contagio del sarampión, donde un solo caso puede contagiar hasta a 18 personas.

Respecto al virus Coxsackie, enfermedad que afecta manos, pies y boca, y que fue detectado en instituciones educativas, señaló que en la región Moquegua se registró un total de 44 casos. “Las muestras fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud y los resultados se conocerán en tres o cuatro días” acotó la especialista.

Sostuvo que la transmisión de la enfermedad debe ser prevenida especialmente en niños y niñas, que deben contar con sus dosis completas de la vacuna contra el sarampión, rubéola y paperas (SRP), de acuerdo con el esquema nacional.