La Municipalidad de Puente Piedra ejecutó durante la madrugada un operativo de recuperación de espacios públicos en los alrededores del mercado Tres Regiones, donde se demolieron 22 puestos comerciales informales.

Según informó América Noticias, las estructuras ocupaban de manera irregular aproximadamente 2500 metros cuadrados en la calle Los Ángeles, una vía que conecta con la Panamericana Norte.

El operativo contó con el uso de maquinaria pesada y el resguardo de efectivos policiales para garantizar el orden en la zona.

Incidentes y tensión durante la intervención

Durante el desarrollo del desalojo se registraron momentos de tensión entre comerciantes y trabajadores municipales.

De acuerdo con información oficial, un grupo de personas intentó impedir la demolición enfrentándose a los agentes presentes. En medio de estos incidentes se produjo un incendio que se propagó rápidamente y consumió diversos productos y parte de las estructuras instaladas.

Las autoridades indicaron que la presencia de estos puestos impedía el libre tránsito vehicular y peatonal, además de obstaculizar la conexión directa hacia la Panamericana Norte.

Municipio señala que hubo notificaciones previas

La gerencia de ordenamiento urbano de la municipalidad explicó que los comerciantes fueron notificados sobre la recuperación del espacio desde el año pasado.

El representante de dicha oficina, Jesús Salazar, señaló que los puestos ocupaban un espacio público desde el año 2004, el cual debía ser liberado por considerarse parte del urbanismo del distrito.

Asimismo, indicó que los dirigentes del mercado Tres Regiones no incluyen a estos comerciantes en su padrón oficial por encontrarse fuera del área autorizada.

La municipalidad afirmó que esta acción forma parte de un plan integral para recuperar calles y avenidas ocupadas de manera informal.

Comerciantes denuncian pérdidas y cuestionan el desalojo

Por su parte, los comerciantes afectados rechazaron la medida y calificaron el desalojo como arbitrario.

Según manifestaron, los puestos habrían sido adquiridos en el año 2003 mediante contratos de compra y venta con anteriores dirigentes del mercado.

Los vendedores también señalaron que no fueron convocados a una mesa de diálogo previa al operativo y denunciaron que el incendio ocurrido durante la intervención provocó la pérdida total de su mercadería.

A pesar de la intervención, la municipalidad precisó que el mercado Tres Regiones continuará operando con normalidad dentro de su área autorizada.