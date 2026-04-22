Un nuevo ataque contra el transporte público dejó un fallecido en el distrito de Comas. La víctima, quien trabajaba como chofer y cobrador de una unidad de transporte informal, se encontraba en plena ruta cuando fue baleado.

Según RPP, el hecho se registró en la intersección de las avenidas Gerardo Unger y Guillermo La Fuente, a solo una cuadra de la comisaría de Santa Luzmila. En ese punto, la unidad que cubría la ruta de Pro a Belaunde fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal.

De acuerdo con información policial, los delincuentes bloquearon el paso de la combi cuando se dirigía hacia la avenida Túpac Amaru y uno de ellos efectuó al menos dos disparos contra la cabina del conductor, impactándolo en la cabeza. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar.

La víctima fue identificada como Jorge Segundo García Urteaga, quien falleció de manera inmediata en el lugar. Hasta la zona acudió personal de la Policía Nacional del Perú para iniciar las diligencias e investigaciones correspondientes.

Los familiares de García Urteaga relacionaron el ataque con un presunto caso de extorsión, indicando que el conductor realizaba pagos diarios a delincuentes, aunque no precisaron el monto.

Asimismo, señalaron que la víctima habría dejado de realizar los pagos de extorsión recientemente, debido a que el vehículo con el que trabajaba se encontraba averiado. Jorge Segundo García deja en la orfandad a dos menores de edad.