Quiso recibir una lluvia de popularidad, pero en lugar de eso le arrojaron agua, huevos y hasta basura. El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, visitó, la mañana de ayer, el mercado Cooperativa Ciudad de Dios, en San Juan de Miraflores.

El aspirante al sillón de Pizarro recorrió el centro de abasto y consumió productos de algunos puestos. Aunque a su paso algunas personas exclamaban: “¡Sánchez presidente!”, otros ciudadanos aseguraban que no votarían por él y que “no se dejarían engañar”.

A su salida del mercado, un grupo de asistentes comenzó a gritar frases como: “¡Que se vayan, no queremos eso!” y comenzaron a arrojarle agua, huevos y desperdicios. Sánchez se retiró sin ofrecer declaraciones a los periodistas presentes.

Más tarde, en una conferencia de prensa, se refirió a las declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, quien hace unos días dejó abierta la posibilidad de seguir en el cargo si así se lo propusieran.

“Hay una invitación en off que ha hecho el señor Velarde y nosotros también somos capaces de tomar, prontamente, un café de Quillabamba”, respondió.