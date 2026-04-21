Un zorrito andino, conocido como “Titín”, fue rescatado por especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) luego de ser hallado dentro de un car wash en el distrito de San Martín de Porres, en Lima.

El animal fue encontrado por trabajadores del establecimiento, quienes decidieron resguardarlo dentro del local para evitar que terceros intentaran capturarlo o llevárselo como mascota.

Según se informó, el propietario del negocio optó por cerrar temporalmente el local mientras se gestionaba la llegada de las autoridades correspondientes.

Animal fue protegido mientras llegaban las autoridades

Durante su permanencia en el establecimiento, el pequeño zorrito habría recibido alimentos como pollo, frutas y verduras, además de mantenerse tranquilo e interactuar con otros animales del entorno.

Tras recibir la alerta ciudadana, especialistas del Serfor, con apoyo de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, acudieron al lugar y lograron rescatar al ejemplar.

De acuerdo con el reporte oficial, el animal tiene aproximadamente cuatro meses de edad y fue trasladado a un espacio seguro donde recibirá atención especializada.

Será evaluado por especialistas

El ejemplar será sometido a evaluaciones veterinarias para determinar su estado de salud y definir el destino más adecuado para su bienestar, que podría incluir su rehabilitación y posterior liberación en su hábitat natural.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de no capturar ni mantener fauna silvestre como mascota, ya que esta práctica constituye una infracción y puede afectar seriamente la supervivencia de las especies.

Asimismo, exhortaron a la población a reportar inmediatamente la presencia de animales silvestres fuera de su entorno natural para garantizar su protección.