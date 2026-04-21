Un taxista identificado como Eli Morales Araujo resultó gravemente herido tras ser baleado por dos falsos pasajeros que lo asaltaron en el Cercado de Lima, luego de aceptar un servicio solicitado mediante un aplicativo de transporte.

El ataque ocurrió durante la madrugada del último miércoles, cuando el conductor recogió a los sospechosos en la cuadra 7 del jirón Leoncio Prado, en el distrito de Magdalena, con destino a la zona de Mirones Alto.

Según informó América Noticias, el conductor cuando llegó a la cuadra 4 del jirón Gualberto Guevara, los sujetos lo encañonaron para robarle sus pertenencias y el vehículo que utilizaba como herramienta de trabajo.

Disparo causó graves lesiones internas

A pesar de que el taxista no opuso resistencia al asalto, los delincuentes le dispararon por la espalda antes de huir con la unidad.

El proyectil causó cuatro perforaciones en el intestino delgado, por lo que Morales Araujo fue trasladado de emergencia en un patrullero al Hospital Santa Rosa, ubicado en el distrito de Pueblo Libre.

Tras permanecer tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), su esposa, Ana Chávez, informó que el paciente se encuentra estable, aunque su estado continúa siendo delicado.

La intervención quirúrgica fue considerada de alto riesgo debido a la trayectoria del proyectil que ingresó por la espalda.

Delincuentes habrían eliminado cuenta del aplicativo

La familia denunció que los asaltantes cancelaron el servicio en el aplicativo apenas iniciado el viaje, lo que ha dificultado la obtención de información sobre su identidad.

Según el reporte difundido por medios televisivos, los sospechosos habrían eliminado la cuenta utilizada para solicitar el servicio, con el objetivo de borrar cualquier rastro en el sistema.

El vehículo robado había sido adquirido hace apenas tres meses, mediante préstamos bancarios y familiares, y constituía el principal sustento económico del conductor y su familia.

Debido a las lesiones sufridas, el taxista no podrá retomar sus labores en el corto plazo, lo que agrava la situación económica de su hogar, donde mantiene a dos menores de edad.

Familia pide acelerar investigación policial

La denuncia fue presentada en la comisaría correspondiente y el caso fue derivado a la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove).

Sin embargo, los familiares expresaron preocupación por la demora en la solicitud de grabaciones de cámaras de seguridad que podrían ayudar a identificar a los responsables.

En la zona existen cámaras de videovigilancia tanto en el jirón Leoncio Prado, en Magdalena, como en las inmediaciones del Coliseo Amauta, puntos que podrían ser clave para reconstruir la ruta de escape.

Mientras continúa la recuperación del conductor, la familia solicitó apoyo para cubrir gastos médicos y medicamentos que no son cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS).

Las autoridades policiales continúan con las diligencias para ubicar el vehículo robado y determinar la identidad de los responsables del ataque.