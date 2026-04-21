Un hombre perdió la vida luego de ser atacado por un sujeto encapuchado en el asentamiento humano Flor de Amancaes, en el distrito del Rímac.

El crimen se registró la noche del lunes cerca de la comisaría de la zona, según información policial.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, la víctima conversaba con otra persona cuando fue sorprendida por un individuo vestido de negro, quien le disparó a corta distancia. Tras los primeros disparos, el herido intentó buscar ayuda entre los vecinos.

Las imágenes también muestran que el agresor regresó y volvió a dispararle por la espalda antes de escapar. Luego del ataque, detonó un artefacto explosivo en el lugar, lo que alarmó a los residentes del sector.

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