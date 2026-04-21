Lima amanece más fría: Senamhi prevé neblina, lloviznas y descenso térmico hasta el 23 de abril

El clima en Lima mostró un giro este martes con temperaturas menores a las registradas en los últimos días de calor.
La variación sorprendió a los ciudadanos y, según el Senamhi, responde al incremento de los vientos provenientes del sur.
El meteorólogo Max Nieto explicó a Canal N que este escenario había sido advertido desde el 19 de abril y se mantendría, al menos, hasta el 23 de abril, aunque no se descarta que continúe algunos días más.
Durante este periodo se espera mayor presencia de neblina, nubosidad baja y lloviznas, sobre todo en distritos cercanos al litoral. Asimismo, las temperaturas mínimas durante las primeras horas oscilarían entre 19 y 20 grados Celsius.
En cuanto a los valores máximos, ya no superarían los 30 grados y se ubicarían entre 26 y 28 grados.
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