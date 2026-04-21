Un fatal accidente de tránsito se registró en el sector Las Praderas, anexo 8 de Jicamarca, de la provincia de Huarochirí, luego de que una miniván repleta de pasajeros se despistara e impactara violentamente contra una vivienda, dejando una mujer fallecida y varios heridos.

El hecho ocurrió en la avenida Unión, donde la unidad habría circulado a gran velocidad, presuntamente para ganar pasajeros, según relataron testigos en el lugar.

Producto del impacto, una mujer salió expulsada del vehículo y falleció en la vía pública, mientras que otros pasajeros resultaron heridos.

Motocicleta también fue impactada

De acuerdo con información difundida por TV Perú, una motocicleta también se vio involucrada en el accidente, luego de ser impactada por la miniván durante su descontrolado recorrido.

Testigos señalaron que el vehículo habría perdido el control varias cuadras antes del impacto final contra la vivienda.

Una vecina relató que escuchó el estruendo cuando se disponía a sacar a sus nietos al colegio.

“Salí y vi que la señora volaba. La combi venía a toda velocidad, impactó a la moto y siguió avanzando hasta chocar más adelante”, indicó la residente del sector.

Pasajeros habrían saltado del vehículo

Según testimonios recogidos en la zona, algunos ocupantes habrían saltado de la miniván en movimiento al percatarse de que el vehículo se desplazaba sin control.

La vecina indicó que el accidente no se inició en el punto donde terminó la unidad, sino varias cuadras antes.

Asimismo, se informó que entre los heridos habría al menos dos menores de edad, quienes fueron trasladados a centros de salud cercanos.

Vecinos exigen mayor control vial

La Policía Nacional del Perú (PNP) acordonó la zona para realizar las diligencias correspondientes y confirmar la identidad de la víctima mortal.

Vecinos del sector denunciaron que no es la primera vez que se registran accidentes en esta zona y solicitaron la intervención de las autoridades municipales.

“No es la primera vez. Aquí hay muchos accidentes. Necesitamos que la municipalidad se haga cargo de este sitio”, expresó una residente del lugar.

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del accidente y la posible responsabilidad del conductor de la unidad.