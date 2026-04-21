Un hombre falleció la madrugada de este martes luego de ser embestido por un tren en la avenida Ferrocarril, en el distrito de El Agustino.

El hecho se reportó alrededor de las 3:30 a.m., según la información preliminar.

La víctima fue identificada como Roger Daniel Sánchez Meneses, comerciante que acostumbraba salir a esa hora para comprar productos y abastecer un mercado cercano, donde iniciaba diariamente sus labores.

De acuerdo con las primeras versiones, la unidad ferroviaria de la empresa Ferrocarril Central Andino lo arrolló y lo arrastró varios metros, dejando el cuerpo frente a su vivienda. Las circunstancias exactas del accidente aún no han sido determinadas.

Personal de las autoridades acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con las diligencias.

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