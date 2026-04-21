Un mototaxista fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras trabajaba en el distrito de Villa María del Triunfo. El crimen ocurrió en el cruce de la avenida Lima con el jirón Putumayo, luego de que la víctima recogiera a un sujeto que se hizo pasar por pasajero.

La víctima fue identificada como Rafael Silva Alva, de 42 años, quien se desempeñaba como conductor independiente. Sus familiares indicaron que el ataque se produjo sin advertencias previas durante el servicio.

De acuerdo con el testimonio de sus allegados, el presunto agresor abordó la unidad en un paradero de la avenida Chilca. Tras avanzar algunos metros, el sujeto disparó directamente contra el conductor.

“Él recogió un pasajero nada más”, “él en la avenida Chilca recoge un pasajero y ahí en el paradero ha tomado supuestamente el asesino la moto. Ahí es donde le han disparado. Le han disparado por la cabeza, de frente a asesinar”, señalaron a la prensa.

PNP acordonó el área para recoger evidencias que permitan esclarecer el crimen. Fotos Jesús Saucedo | @photo.gec

Hipótesis del caso

Los familiares descartaron que el hecho esté vinculado a extorsiones. Otra de sus parientes indicó que la víctima deja dos hijos menores de edad, de 8 y 17 años.

Asimismo, señalaron que el conductor no había manifestado amenazas relacionadas con su trabajo. Por ello, solicitaron que se investigue el caso para determinar las causas del crimen.

Por su parte, efectivos de la comisaría José Gálvez acudieron al lugar tras el reporte del ataque. La zona fue cercada para permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes. Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar al responsable. Hasta el momento no se ha informado sobre su ubicación.

Familiares y vecinos brindaron información clave sobre el crimen a la PNP. Fotos Jesús Saucedo @photo.gec