Un conductor de transporte público impidió un robo en plena ruta en el Rímac, luego de atrapar a un delincuente que intentó llevarse el dinero de los pasajes recaudados. El hecho ocurrió en una unidad de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla, cerca de la zona de Acho, y fue registrado por testigos.

El sujeto, que se hizo pasar por pasajero, aprovechó un momento de distracción para apoderarse del dinero. Sin embargo, el chofer reaccionó de inmediato y accionó el cierre automático de las puertas, dejando al ladrón atrapado dentro del vehículo.

Sorprendido, el delincuente comenzó a gritar y pedir que lo liberaran, pero el conductor se mantuvo firme y retuvo al sujeto hasta la llegada de la Policía.

“El chofer tuvo una reacción rápida. No dejó que el hombre escapara y lo entregó a las autoridades”, relató uno de los testigos.

Captura en plena vía pública

Minutos después, el conductor logró ubicar a una agente de Tránsito, quien lo ayudó a inmovilizar al delincuente con sus marrocas. El hombre fue esposado en plena vía pública, ante la mirada de vecinos y otros transportistas.

Los testigos destacaron la valentía del chofer, quien, pese al riesgo, impidió que el sujeto huyera con la recaudación del día.

Transportistas denuncian constantes robos

Otros conductores de la línea 10E, que cubre la ruta entre San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, denunciaron que los robos en buses son frecuentes, especialmente en zonas del Rímac donde el tráfico es intenso.

“Los asaltantes aprovechan los embotellamientos para entrar, robar y escapar sin dificultad”, señalaron.

Asimismo, expresaron temor a represalias del delincuente capturado o de sus cómplices, y exigieron a las autoridades mayor presencia policial en los puntos más peligrosos de la ciudad.

Los transportistas esperan que este hecho sirva de ejemplo, pero también de advertencia sobre la inseguridad que enfrentan a diario en las calles de Lima.