Los ataques contra transportistas no cesan. Luego del asesinato de uno de sus colegas, los conductores de las 150 unidades de la empresa Translima han decidido suspender sus labores en demanda de mayores garantías de seguridad.

Una trabajadora de la empresa indicó que la paralización se mantendrá “hasta nuevo aviso”, ya que el asesinato de uno de los choferes ha generado temor entre los conductores.

“Desde que hemos sabido el accidente de este compañero, se optó por no salir a trabajar hasta nuevo aviso. ¿Qué tenemos que hacer para solucionar este caso? No podemos salir a exponer nuestra vida. La vida no me va a costar ni un sol ni dos soles. La vida no tiene precio”, manifestó a RPP.

Asesinan a chofer de cúster en San Martín de Porres: Atacante se hizo pasar por pasajero

Un nuevo hecho de violencia sacudió la capital esta mañana. A las 5:40 a. m., Marcial Enrique Oré Huatuco, conductor de una unidad de la empresa TransLima, fue asesinado por un sujeto que se hizo pasar por pasajero en el paradero ubicado cerca del cruce de las avenidas Canta Callao e Izaguirre, en San Martín de Porres.

Según testigos, el hombre subió a la cúster simulando ser un usuario más, pero en cuestión de segundos sacó un arma y disparó directamente contra el chofer, quien falleció en el acto. El atacante huyó rápidamente del lugar y, hasta el momento, no ha sido identificado.

Personal de la comisaría de Santa Rosa y efectivos de la Depincri de San Martín de Porres llegaron a la escena para acordonar la zona, recopilar testimonios y revisar cámaras de seguridad cercanas que podrían ayudar en la identificación del homicida.

Los compañeros de la víctima afirmaron no tener conocimiento de amenazas o extorsiones previas contra Oré Huatuco ni contra la empresa. Sin embargo, ante lo ocurrido, varios conductores de TransLima suspendieron sus operaciones por temor a nuevos ataques. Decenas de unidades permanecen estacionadas en el paradero, mientras la incertidumbre domina entre los transportistas.

Este crimen se suma a una creciente ola de violencia que afecta al sector transporte público en Lima, generando alerta en gremios y vecinos del distrito. Las autoridades continúan investigando para esclarecer el caso y determinar si se trata de un acto aislado o parte de una red delictiva más amplia.