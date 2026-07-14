Choferes de la empresa de transportes Emmanuel revelaron que desde hace medio año pagan cupos a hasta tres organizaciones criminales para poder operar. Los trabajadores señalaron que los cobros se distribuyen por sectores de la ruta y que deben realizar pagos en diferentes puntos para evitar represalias.

“Acá se paga por zonas. Lo que ha habido, ese atentado, es del (paradero) Previ nada más. O sea, en Fundición pagamos, en Huaral pagamos”, señaló uno de los conductores a RPP.

Según el testimonio de uno de los choferes, los cobros de cupos comenzaron luego del atentado ocurrido el pasado 2 de julio, cuando una de las unidades de la empresa fue atacada en San Martín de Porres (SMP). Desde entonces, los trabajadores empezaron a realizar pagos a una de las bandas criminales.

Los choferes también cuestionaron que la presencia policial se limite a algunas agencias de Lima y aseguraron que no cuentan con resguardo durante el trayecto ni dentro de los buses.

El chofer de la empresa Emmanuel, Gary Yarleque Ferrer (53), continúa hospitalizado en la UCI del Hospital Nacional Cayetano Heredia tras ser herido en un atentado registrado el pasado 2 de julio en San Martín de Porres. El conductor fue sometido a una quinta operación debido a la gravedad de sus lesiones.

La esposa del conductor, quien decidió reservar su identidad, señaló que los médicos calificaron su condición como crítica, aunque estable. “Los doctores nos dicen que su estado es crítico. Estable, pero crítico y con alto índice de mortalidad”, manifestó a dicho medio.

La pareja del conductor informó que los médicos evalúan realizarle una sexta cirugía en el páncreas. Ante esta situación, pidió su traslado a los hospitales Edgardo Rebagliati Martins o Guillermo Almenara Irigoyen, donde —según indicó— habría la capacidad técnica y los especialistas requeridos para atender su caso.

“Quiero llevarlo a uno de estos dos hospitales para que lo puedan atender, porque él posiblemente necesite una operación de páncreas —una sexta operación de páncreas—, donde tengan que intervenirlo y parar la infección”, expresó la mujer.