La empresa de transportes El Dorado suspendió indefinidamente sus operaciones tras el ataque armado contra dos de sus unidades, ocurrido con pocos minutos de diferencia en distintos puntos de la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra.

Según RPP, el primer ataque ocurrió a la altura del puente peatonal Los Sauces, donde dos presuntos sicarios que se movilizaban en una motocicleta interceptaron un bus que había salido del terminal terrestre de Plaza Norte con destino a Trujillo y llevaba a bordo a 43 pasajeros.

Los atacantes abrieron fuego directamente contra la cabina del bus mientras la unidad se encontraba en movimiento. Dos proyectiles impactaron en la zona del conductor, identificado como Santos Corrales Rodríguez, quien resultó herido luego de que una bala le rozara la cabeza. Tras el ataque, fue trasladado de emergencia al Hospital de Puente Piedra, donde permanece bajo atención médica.

El copiloto del bus describió los instantes de pánico que se vivieron a bordo tras el ataque y denunció la tardía intervención de las autoridades.

“Dispararon y mi chofer perdió el control. Yo me tiré al piso. La moto ya se iba y el carro, como está un poquito en subida, empezó a retroceder. A mi compañero lo abracé y ahí la sangre me embarró (...) Nos tuvieron como 20 minutos parados esperando auxilio”, indicó el trabajador a dicho medio.

Luego del atentado, los pasajeros fueron evacuados del bus y tuvieron que buscar por su cuenta la forma de continuar su viaje hacia el norte del país.

Pocos minutos más tarde, otra unidad de la empresa, que había partido del terminal de la avenida 28 de Julio con destino a Paiján, también fue blanco de un ataque armado a la altura del paradero Fundición, en el sector de Zapallal.

Al notar que una motocicleta lo seguía de forma sospechosa, el conductor decidió disminuir la velocidad para permitirle el paso. Fue entonces cuando descubrió que no se trataba de un solo vehículo, sino de tres motocicletas, todas con dos ocupantes a bordo.

Cuando las motocicletas pasaron junto al bus, el copiloto de una de ellas abrió fuego y realizó al menos cinco disparos contra la unidad. Afortunadamente, este segundo ataque no dejó personas heridas.

Efectivos de la Policía Nacional se desplazaron a ambas escenas para efectuar las pericias e iniciar las investigaciones del caso. Si bien los trabajadores afirmaron desconocer si la empresa había recibido amenazas, se conoció que el último sábado otra unidad de El Dorado sufrió un ataque similar, hecho que fortalece la hipótesis policial de que detrás de estos atentados estarían mafias dedicadas a la extorsión.

Las pericias de criminalística en el lugar del primer atentado ocasionaron el cierre parcial de dos carriles de la Panamericana Norte, en dirección de sur a norte, generando un intenso congestionamiento vehicular durante las primeras horas de la mañana.

Como consecuencia de los ataques, la empresa El Dorado paralizó de manera indefinida toda su flota con el objetivo de proteger la seguridad de sus trabajadores y usuarios.

Mediante un comunicado, la empresa explicó que la suspensión de sus operaciones obedece a la “ola de extorsiones” que afronta y reveló que tres de sus buses han sido atacados por delincuentes armados.

“Ante la falta de garantías para prestar nuestro servicio, exhortamos a las autoridades competentes como la Policía Nacional del Perú, a tomar cartas en el asunto y brindar las garantías necesarias para poder retomar nuestros servicios con normalidad y seguridad”, indicaron.