Los vecinos del sector California Baja, en el distrito de Lurigancho-Chosica, solicitaron a las autoridades la construcción de un puente peatonal que les permita cruzar el río de manera segura y evitar quedar aislados durante la temporada de lluvias.

Actualmente, decenas de familias atraviesan el cauce caminando sobre piedras y rocas para realizar actividades cotidianas como acudir al trabajo, asistir a clases o acceder a servicios básicos.

Entre quienes utilizan diariamente este paso se encuentran escolares, adultos mayores, madres con niños pequeños y trabajadores, quienes aseguran que no cuentan con una ruta alternativa cercana, según informó Canal N.

El puente más cercano está a dos kilómetros

Los pobladores explicaron que el puente peatonal más próximo se ubica aproximadamente a dos kilómetros de distancia, por lo que utilizar esa vía implica mayores tiempos de traslado y gastos en transporte.

Ante esta situación, la mayoría opta por cruzar directamente el río.

“Cuando empiezan los huaicos también se cierra el acceso por el puente Los Ángeles y nos quedamos totalmente aislados”, señaló una vecina, quien pidió que la obra se ejecute antes del inicio de la temporada de lluvias.

Escolares y adultos mayores enfrentan mayores riesgos

Los residentes indicaron que varios escolares cruzan el río sin compañía para llegar a sus centros educativos.

Asimismo, madres de familia deben cargar a sus hijos pequeños para atravesar el cauce, mientras que los adultos mayores requieren ayuda debido a las dificultades que representa caminar sobre piedras resbalosas.

Una vecina con problemas de visión explicó que depende de sus familiares para movilizarse.

“Más pido por los niños. Tengo trece nietos que pasan por aquí para ir al colegio. Necesitamos un puente”, expresó.

Otro vecino relató que diariamente debe cruzar primero con su hija y luego regresar por su bicicleta porque no puede hacerlo al mismo tiempo.

“A veces las piedras están resbalosas por la humedad y cualquier persona puede caer y lesionarse”, comentó.

Temen quedar incomunicados por el incremento del caudal

Los vecinos recordaron que durante temporadas anteriores de lluvias el aumento del caudal del río les impidió salir de la zona durante varios días.

Por ello, solicitaron al Gobierno nacional, al Gobierno Regional de Lima y a la Municipalidad de Lurigancho-Chosica priorizar la construcción del puente peatonal.

Además, denunciaron que distintas autoridades y candidatos ofrecieron ejecutar la obra en campañas anteriores, pero el proyecto aún no se ha concretado.

Los pobladores esperan que la nueva gestión gubernamental impulse esta infraestructura para garantizar un acceso seguro y reducir los riesgos para cientos de familias durante la temporada de lluvias.