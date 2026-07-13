La Policía Nacional capturó a tres ciudadanos colombianos acusados de integrar una banda dedicada a la extorsión contra el transporte.

Se trata de José Enrique Guzmán Álvarez, alias ‘Tilín’ (42), Esteban Guzmán Álvarez, alias ‘Gordo’ (24), y Nicolás Guzmán Álvarez, alias ‘Machito’ (19 años), presuntos integrantes de “Los Chukis del Sur”, quienes cayeron en el distrito de Pucusana.

Según se informó, los sujetos también estarían implicados en el tráfico ilícito de drogas y la tenencia de ilegal de armas y explosivos.

Los extranjeros fueron sorprendidos en posesión de chalecos tácticos, prendas con distintivos policiales y diversos implementos que serían utilizados para simular operativos y facilitar sus actividades delictivas.

La intervención fue ejecutada por agentes de la División de Investigación Criminal, como parte de las acciones para enfrentar el crimen organizado en el sur de Lima.

Investigación

Durante el operativo, los agentes incautaron un arma de fuego abastecida, municiones, teléfonos celulares, motocicletas y otros elementos que serán sometidos a pericias.

Además, los extranjeros estaban en posesión de elementos policiales como un grillete, un chaleco antibalas con distintivos de la Policía, así como un arma de fuego perteneciente a un suboficial PNP, que presentó una denuncia por robo agravado en el año 2025.

“Los equipos de telefonía móvil se había encontrado videos con armas de guerra, pistolas con los cuales se han encontrado extorsionando a los locales”, afirmó el comandante general de la Policía, Óscar Arriola.

Según las primeras investigaciones, los detenidos estarían implicados en amenazas y cobro de cupos a comerciantes y transportistas de Pucusana, Lurín y Chilca. El caso quedó a cargo del Ministerio Público.