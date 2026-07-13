El distrito de Miraflores realizó su tradicional Desfile Cívico Escolar y Pasacalle por Fiestas Patrias, actividad que reunió a estudiantes, autoridades, representantes de las Fuerzas Armadas, entre otros.

La actividad se realizó ayer, en homenaje al 205.º aniversario de la independencia del Perú.

La fiesta patriótica se desarrolló desde las 8:00 de la mañana en la avenida Larco y se extendió hasta el mediodía, con el paso de delegaciones de diez instituciones educativas del distrito.

Además de las instituciones educativas, participaron escoltas de municipalidades invitadas y diversas organizaciones de la sociedad civil.

El desplazamiento continuó por la avenida Diagonal, en un ambiente de civismo y orgullo nacional, con la presencia de cientos de vecinos y entusiastas llegados desde zonas aledañas.

Rescate

Uno de los momentos más emotivos fue la participación de la Kaira, la perrita que integró el equipo USAR Perú que participó en las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio pasado.

El público reconoció con aplausos este can, entrenada para localizar personas atrapadas bajo escombros gracias a su desarrollado olfato, una capacidad que continúa siendo fundamental en operaciones de emergencia.

Este agente canino logró el rescate de una mujer de 60 años que estuvo bajo los escombros.

Para garantizar el desarrollo seguro de la actividad, la comuna implementó un plan de desvío vehicular en las vías comprendidas dentro del recorrido.

En tanto, otros distritos, como San Luis, también se sumaron a las celebraciones por Fiestas Patrias con un multitudinario desfile escolar que reunió a estudiantes, docentes, autoridades y vecinos de la jurisdicción.

La actividad se realizó en la cuadra 18 de la avenida Aviación, ayer domingo.