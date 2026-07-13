El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) reveló que el Estado peruano gasta un aproximado de S/28 000 por cada semestre adicional que un becario retrasa sus estudios tras desaprobar cursos en una universidad privada, y S/9 000 cuando se trata de una institución pública.

El dato fue precisado por el director ejecutivo de la entidad, Enrique Chon Yamasato, quien detalló que más de 850 becarios extendieron la duración de sus estudios en el semestre 2024-II tras desaprobar cursos, lo que generó un gasto adicional de recursos públicos que habría permitido financiar cerca de 1000 nuevas becas del programa Beca 18 y 100 vacantes más de la Beca Generación del Bicentenario.

Según explicó el funcionario, cada recurso destinado a la educación superior representa una oportunidad para transformar la vida de un joven, por lo que cuando un becario prolonga sus estudios, el Estado asume un costo que limita el ingreso de nuevos postulantes al sistema.

Frente a ello, se presentó una propuesta de modificación del reglamento de la Ley N.º 29837, que busca administrar los recursos públicos con criterios de responsabilidad, meritocracia y sostenibilidad financiera. La finalidad sería preservar la calidad del programa y garantizar que más jóvenes de familias de escasos recursos puedan acceder a una beca.

La iniciativa también plantea reforzar los mecanismos de seguimiento académico, con detección temprana de dificultades y tutorías que prevengan el bajo rendimiento antes de que comprometa la continuidad de los estudios. La propuesta se encuentra en etapa de consulta pública.

Chon Yamasato remarcó que el financiamiento de las becas proviene de los recursos de todos los peruanos, por lo que su administración exige un equilibrio entre acompañar a los actuales becarios y no cerrar las puertas a miles de jóvenes que compiten cada año por una oportunidad de estudiar.

El funcionario también cuestionó la gestión de administraciones anteriores, que -según dijo- no garantizaron con responsabilidad el presupuesto comprometido para las becas otorgadas, lo que restringió el acceso al beneficio para más estudiantes.