Ayer por la mañana, el bus de la agrupación musical “Las Estrellas de la Cumbia” fue atacado a balazos en la Panamericana Norte y tres personas resultaron heridas.

Mientras que el sábado por la noche, un bus de la empresa de transporte interprovincial Civa que tenía como destino Chiclayo, fue atacado a balazos en Los Olivos.

Estos graves hechos confirman que el reto más grande que deberá afrontar Keiko Fujimori al asumir la presidencia del Perú este 28 de julio será tener un plan para combatir los altos índices de inseguridad ciudadana.

Ese flagelo que no deja a los peruanos desarrollar sus actividades con tranquilidad requerirá de una estrategia firme que permita reducir las cifras de espanto que se mantienen vigentes.

De acuerdo con la información revisada por Correo, en lo que va del año se han registrado 126 atentados a vehículos de transporte públicos, 1102 homicidios y 10,458 denuncias por extorsión.

Este es el número de homicidios en el Perú. (Infografía: Diario Correo)

LAS CIFRAS

El número de homicidios en el Perú es una cifra que se mantiene constante en los últimos años.

Entre los meses enero y julio de este año, se tienen reportados 1102 casos de homicidio en el País.

El número de asesinatos reportados en estos meses fueron los siguientes: Enero (175), febrero (166), marzo (197), abril (163), mayo (168), junio (187) y julio (46).

La región que reportó el mayor número de homicidios es Lima con 435 (ver infografía).

A esto se le suman las constantes denuncias por extorsión en el Perú que entre enero y mayo de este año, suman 10,458.

Al día se reciben en promedio 69 denuncias por extorsión, es decir, una cada 21 minutos por lo menos.

En lo que va del año, las denuncias por extorsión según los meses, se ha distribuido de la siguiente manera: Enero (2047), febrero (1999), marzo (2068), abril (2151) y mayo (2193).

Este es el número de atentados a vehículos de transporte público. (Infografía: Diario Correo)

ATAQUES

Otro indicador de la grave de crisis de inseguridad que atraviesa el país tiene que ver con los atentados al transporte público.

La mañana de ayer fue atacado el bus de una agrupación musical que dejó heridos a Alexander Burga (conductor del bus), Jaime Eduardo Neciosup (trompetista) y Miguel Leyva (auxiliar del conductor).

“Las estrellas de la Cumbia” es una agrupación que recibe amenazas extorsivas hace nueve meses de parte de una organización criminal.

De acuerdo con las cámaras de seguridad el bus se encontraba estacionado en la avenida Los Platinos (Los Olivos) cuando apareció una motocicleta lineal con dos personas.

Se registraron por lo menos 12 impactos de bala.

Mientras que el sábado, un bus de la empresa Civa fue atacado cerca al paradero Villa Sol en la Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos.

La unidad que iba del sur al norte recibió al menos cuatro impactos de bala mientras llevaba pasajeros a bordo.

Los responsables fueron dos personas que viajaban al bordo de una motocicleta.

El ataque no dejó heridos, pero si una sensación de temor de los usuarios que fueron trasladados a otra unidad vehicular para continuar con su recorrido.

Precisamente, entre enero y mayo de este año, se registraron 126 atentados contra el transporte público, 87 de esos ataques con víctimas fallecidas o lesionadas y 39 sin víctimas fallecidas.

El número de atentados que ocurrieron por mes fueron los siguientes: Enero (33), febrero (25), marzo (26), abril (17) y mayo (25).

Del total de ataques, 31 ataques se registraron desde la medianoche hasta las 6 a.m., 7 ocurrieron entre las 6:01 a.m. y el medio día, mientras que entre las 12:01 a.m. y las 6 de la tarde se registraron 22 ataques.

El mayor número de ataques ocurre entre las 18:01 p.m. y la medianoche, pues hasta la fecha acumula 66 atentados.

Este es el promedio mensual de denuncias por el delito de extorsión. (Infografía: Diario Correo)

TESTIMONIO

Al respecto, Julio Bretoneche, dirigente de transportistas de Lima Sur, dijo que su gremio ve con mucha preocupación la escalada de eventos de sicariato y extorsión contra trabajadores y usuarios del transporte público.

“Los atentados siempre se han producido en motos o sino en el llamado falso pasajero, que sube y atenta directamente dentro del bus. Las cifras son aterradoras”, afirmó.

En diálogo con RPP, el dirigente dijo que todavía luchan para la recuperación de conductores que se encuentran gravemente heridos.

“Hay un conductor que está entre la vida y la muerte, que recibió cinco balazos en su cuerpo. Hasta el día de hoy, después de casi seis meses, sigue con unas terapias y no está fuera de peligro”, relató.

Bretoneche dijo que si bien la Policía hizo capturas de integrantes de organizaciones dedicadas a la extorsión, no se tienen los resultados esperados.

“Todas las empresas siguen pagando extorsión, no solamente a una banda, muchas pagan a tres, cuatro, y hay empresas que pagan a más todavía”, indicó.