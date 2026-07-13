Un incendio afectó la tarde del domingo un templo evangélico ubicado en el distrito de El Agustino, dejando daños en la estructura del inmueble y pérdidas materiales. De acuerdo con el reporte de RPP, la emergencia ocurrió cerca de las 6:30 p. m. en el cruce de las calles Los Cerezos y Los Algarrobos.

El fuego movilizó a siete unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que trabajaron para controlar las llamas y evitar que se extendieran hacia las viviendas cercanas. El local, construido con material noble y con un área aproximada de 300 metros cuadrados, quedó con varios ambientes afectados.

Las llamas alcanzaron diversos objetos que se encontraban dentro del templo, entre ellos biblias, sillas y otros elementos utilizados para las actividades religiosas. Parte del mobiliario quedó destruido debido a la intensidad del fuego.

Al momento del siniestro, el establecimiento se encontraba vacío, por lo que las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni evacuaciones durante la emergencia. Los bomberos permanecieron en la zona para realizar trabajos de enfriamiento y retirar los restos afectados.

Bomberos controlaron la emergencia

El brigadier John Lunarejo, jefe de la Quinta Comandancia Departamental de Lima Centro, supervisó las labores realizadas por los bomberos para confinar el fuego dentro del inmueble. Tras controlar las llamas, los equipos iniciaron la búsqueda de posibles focos de calor que pudieran reactivar el incendio.

Los bomberos señalaron que no tuvieron problemas con el abastecimiento de agua durante la intervención. Sin embargo, indicaron que el acceso al local representó una dificultad debido a la presencia de una reja metálica de gran altura en el ingreso y a las características del inmueble.

Luego de atender la emergencia, las autoridades iniciaron las diligencias para establecer las causas que provocaron el incendio. Personal especializado realizará las evaluaciones correspondientes sobre las condiciones del lugar y los daños ocasionados.

Mientras continúan las investigaciones, la comunidad religiosa evalúa las pérdidas generadas por la destrucción de su espacio de reuniones. El templo permanece