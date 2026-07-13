Un mototaxista de nacionalidad venezolana perdió la vida tras ser atacado a balazos en el distrito de San Juan de Miraflores, al sur de Lima. Según el reporte de RPP, la víctima fue identificada como Héctor Piña García, de 50 años, quien fue interceptado por un grupo de delincuentes cuando circulaba por la cooperativa Santa Úrsula.

De acuerdo con la información recogida por la Policía Nacional, el crimen fue perpetrado por cuatro sujetos que se desplazaban en dos motocicletas. El caso ya es investigado por las autoridades para determinar el móvil del homicidio e identificar a los responsables.

Fotos: César.grados@photo.gec

¿Cómo ocurrió el ataque?

Las primeras diligencias indican que los atacantes permanecieron varios minutos en las inmediaciones del lugar observando los movimientos del mototaxista. Cuando Piña García abordó su vehículo para iniciar su recorrido, los sujetos comenzaron a seguirlo hasta interceptarlo pocos metros después.

En ese punto, los delincuentes abrieron fuego contra la víctima y realizaron hasta 14 disparos antes de escapar de la zona. Los vecinos intentaron brindarle ayuda al conductor, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Minutos más tarde, la hija del fallecido llegó al lugar donde ocurrió el crimen. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre las posibles razones que habrían motivado el ataque.

Investigación en curso

La Policía Nacional maneja distintas hipótesis para esclarecer el asesinato ocurrido en la cooperativa Santa Úrsula. Una de las líneas de investigación apunta a una posible relación con organizaciones dedicadas al préstamo informal bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

Según versiones recogidas entre algunos vecinos, la víctima habría estado realizando pagos a este tipo de prestamistas. Por ello, los investigadores buscan establecer si existe un vínculo entre esa situación y el homicidio.

Otra posibilidad que tampoco ha sido descartada por los agentes es que el crimen responda a un ajuste de cuentas o a una disputa por el control de la venta de drogas en la zona. Ambas hipótesis forman parte de las diligencias que desarrolla la Policía.

Peritos de criminalística y un representante del Ministerio Público acudieron hasta la escena del crimen para realizar el aislamiento del área. El caso fue puesto en manos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) que continuará trabajando para identificar y capturar a los responsables.

Fotos: César.grados@photo.gec