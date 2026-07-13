La inseguridad ciudadana continúa dejando nuevas víctimas en el país. La tarde de este domingo 12 de julio, un joven resultó herido de bala mientras almorzaba al interior de una cevichería ubicada en Chosica.

El muchacho estaba junto a su pareja cuando ocurrió el ataque y terminó con heridas de gravedad. De acuerdo con información difundida por Latina Noticias, recibió algunos disparos en la cabeza.

Según relataron algunos testigos, los desconocidos arribaron en una moto lineal hasta la cevichería de Chosica y dispararon en al menos siete ocasiones contra el joven a quemarropa.

Las autoridades aún no han establecido el móvil del ataque; sin embargo, la Policía Nacional del Perú mantiene entre sus hipótesis que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Las investigaciones continúan en curso para esclarecer lo ocurrido.

Peritos de criminalística acudieron al lugar para desarrollar las investigaciones correspondientes y recoger información clave que ayude a ubicar a los autores del ataque. En tanto, el joven herido permanece bajo atención médica con pronóstico reservado.