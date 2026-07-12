Tras las horas de incertidumbre que siguieron al atentado a balazos contra el bus que los trasladaba por Los Olivos, ‘Las Estrellas de la Cumbia’ emitieron este domingo un comunicado oficial para pronunciarse sobre lo ocurrido y dirigirse a sus seguidores.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la agrupación expresó su rechazo al ataque, agradeció el respaldo de sus seguidores y afirmó que no dejará de presentarse, reiterando que seguirá llevando su música y “repartiendo purito chocolate”.

“A nuestra querida familia, seguidores y público en general: lamentamos profundamente los hechos ocurridos tras el atentado del que fuimos víctimas. Condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la vida, la integridad y el trabajo de las personas”, indicó la orquesta.

Además, precisó que los integrantes que resultaron afectados están siendo atendidos y reciben el acompañamiento correspondiente tras el violento ataque.

“ Afortunadamente, nuestro equipo se encuentra recibiendo la atención y el acompañamiento necesarios. Agradecemos de corazón las innumerables muestras de solidaridad, preocupación y apoyo que hemos recibido en estas difíciles horas ”, agregaron.

Asimismo, la orquesta señaló que confía en que las autoridades lograrán esclarecer el atentado y dar con los responsables de este hecho de violencia.

“ Confiamos en que las autoridades realizarán una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. Mientras tanto, pedimos a nuestros seguidores mantener la calma y evitar compartir información no confirmada ”, señalaron.

Finalmente, la agrupación reafirmó su compromiso de continuar con sus presentaciones y seguir llevando su música al público, pese a lo ocurrido.

“ Este lamentable hecho no disminuirá nuestra determinación de continuar trabajando con responsabilidad y dedicación. Gracias por acompañarnos siempre. Su respaldo nos fortalece y nos impulsa a seguir adelante, unidos y con esperanza ”, finaliza el comunicado.