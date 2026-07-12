Un bus de la empresa de transporte interprovincial Civa fue atacado a balazos la noche del sábado mientras circulaba por la Panamericana Norte, a la altura del paradero Villa Sol, antes de llegar al óvalo Infantas, en el distrito limeño de Los Olivos. Según el reporte de RPP, la unidad se dirigía desde Lima hacia la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, y recibió al menos cuatro impactos de bala cuando llevaba pasajeros a bordo.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía Nacional, los responsables del ataque se desplazaban en una motocicleta. Los agentes realizan las diligencias para identificar a los autores y establecer el móvil del atentado.

A pesar de que el bus transportaba pasajeros al momento del atentado, ninguna persona resultó herida. Luego del ataque, la empresa dispuso el traslado de los usuarios a otra unidad para que pudieran continuar su viaje hacia Chiclayo.

Investigación en curso

Hasta el momento, la empresa Civa no ha formalizado una denuncia por el ataque y mantiene sus operaciones con normalidad. Sin embargo, la Policía Nacional investiga si el hecho guarda relación con una nueva modalidad de extorsión dirigida contra empresas de transporte interprovincial.

Esta hipótesis surge debido a que, durante las últimas semanas, otras compañías del mismo sector también fueron blanco de ataques armados en Lima Norte. Entre las empresas afectadas figuran Emmanuel VIP, Z-Buss y Vía Buss, cuyos casos también son materia de investigación por parte de las autoridades.

Tras lo ocurrido, varios usuarios expresaron su preocupación por las condiciones de seguridad durante los viajes interprovinciales. Los pasajeros solicitaron una mayor presencia policial para prevenir nuevos ataques en las carreteras.

Una pasajera manifestó que los controles en las rutas son insuficientes y advirtió que ello facilita situaciones de riesgo para quienes viajan.