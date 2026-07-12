Un nuevo ataque armado contra una agrupación musical se registró la mañana de este domingo 12 de julio en el distrito limeño de Los Olivos. El bus de la orquesta “Las Estrellas de la Cumbia” fue baleado cuando se encontraba detenido en la Panamericana Norte, a la altura del paradero Caseta, luego de que los músicos regresaran de una presentación en Independencia.

De acuerdo a las primeras investigaciones policiales, el vehículo se detuvo alrededor de las 7:15 a. m. para que sus ocupantes desayunaran, cuando sujetos desconocidos abrieron fuego contra el ómnibus, sembrando el pánico entre los pasajeros y personas que se encontraban en la zona.

“Habíamos bajado para desayunar cuando, de pronto, empezamos a escuchar disparos. Al principio pensamos que eran cohetes, pero reaccionamos de inmediato y nos tiramos al piso” , relató a RPP una de las integrantes de Las Estrellas de la Cumbia, al recordar los momentos de terror que vivió durante el ataque armado en Los Olivos.

De acuerdo con el testimonio de los miembros de la agrupación, dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta interceptaron la unidad y abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

Personas heridas

El ataque dejó tres personas heridas : dos integrantes de la agrupación y el conductor del bus , según informó Latina. Hasta el momento, las autoridades no han precisado el estado de salud de los afectados.

Tras la balacera, la Policía halló aproximadamente 14 casquillos de bala y constató que el vehículo presentaba cerca de 12 impactos de proyectil.

El comisario de Laura Caller encabezó las diligencias en la escena para la recolección de evidencias.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del atentado, que sería un nuevo caso de violencia contra agrupaciones musicales en medio de las extorsiones que afectan al sector artístico.