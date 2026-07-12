Macarena Gastaldo respondió con firmeza a la advertencia de Christian Cueva, quien anunció que le enviaría una carta notarial si no se rectificaba por sus declaraciones. La modelo reafirmó su versión y aseguró que el futbolista intentó contactarla a través de un amigo, pese a que ya mantenía una relación con Pamela Franco.

En ese contexto, Gastaldo afirmó que no le parece reprochable que el futbolista haya querido buscarla, ya que pudo tratarse de un simple saludo. Sin embargo, sostuvo que la situación cambiaría si ese contacto se produjo a espaldas de Franco.

“En realidad, no tiene nada de malo si alguien te quiere saludar. Lo que sí tiene algo de malo es que, si lo haces a escondidas, qué sé yo, de tu novia, no sé”, señaló en ‘Amor y fuego’.

La modelo argentina restó importancia al plazo de 24 horas que Christian Cueva le dio para que se rectificara de sus declaraciones, bajo la advertencia de enviarle una carta notarial. Lejos de mostrarse preocupada, Macarena respondió con dureza al futbolista y dejó en claro que no piensa retractarse.

“ Esa carta notarial… o sea, ya dije que se la metan por el c*** ¡Estoy cansada de las cartas notariales! Bueno, pruebas tenemos todos, ¿no? Entonces, si piden cartas notariales, yo también exijo pruebas de que en su momento también me pusieron en una lista. Las pruebas las tengo ”, indicó.

La modelo además cuestionó que Christian Cueva no se pronunciara en su momento, cuando Pamela López la mencionó entre las mujeres que supuestamente habrían estado vinculadas con él. Gastaldo afirmó que la falta de una aclaración pública por parte del futbolista tuvo consecuencias en su vida sentimental.

“ A mí me j** en su momento, cuando nunca salió a decir: ‘Yo con Macarena nunca nada’ lo dejó como en el aire, entonces a mí también me gustaría que se retracte de eso y que salga a decir que nunca pasó nada, porque eso a mí me trajo problemas ”, finalizó.

Macarena Gastaldo cuenta que Cueva quiso comunicarse con ella: “Me imagino que fue para saludarme”

Macarena Gastaldo reveló ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que Christian Cueva, actual pareja de Pamela Franco, habría intentado comunicarse con ella. Lo que más llamó la atención fue el momento en que, según su versión, se habría producido ese acercamiento.

“Por ahí nos ha llegado una información de que Cueva te habría llamado...¿qué tan cierto es?“, le indicó el reportero.

Gastaldo reaccionó con evidente sorpresa frente a Pamela López, con quien habría forjado una amistad en los últimos meses.

“Por ahí quiso, hace un tiempito, hará creo que un mes”, respondió la modelo.

“¿Un mes? Pero si él está en una relación seria“, le volvió a consultar el reportero. Tras ello, la argentina dijo: “No sé. Quizá quiso saludarme, como somos mejores amigos”.

La rubia explicó cómo se habría producido el presunto intento de contacto por parte de Christian Cueva, quien actualmente mantiene una relación con Pamela Franco.

“Por medio de un amigo, como que quiso (...) Me imagino que fue para saludarme, porque estoy comprometida”, sostuvo.

Al escuchar el relato de Macarena Gastaldo, Pamela López reaccionó entre risas ante la posibilidad de que Christian Cueva hubiera intentado tener un acercamiento con la modelo argentina.

“Yo también lo escuché, pero no sé. Ya ves (...) A él le gusta eso, nunca se involucra él mismo. Quizá quiere agradecerle”, indicó la trujillana.

Finalmente, Macarena descartó haber tenido algún interés sentimental en el deportistas y aclaró que actualmente mantiene una relación de pareja.

“No creo que (Pamela Franco) se ponga celosa de mí, yo que estoy comprometida”, resaltó.