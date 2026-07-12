En medio de la polémica generada por las declaraciones de Ethel Pozo, quien afirmó que Janet Barboza y Edson Dávila le ocultaron su despido de ‘América Hoy’, Gisela Valcárcel expresó su respaldo a su hija, mientras que el novio de la ‘Rulitos’ salió a defender a la conductora.

Félix Moreno Meza, arquitecto y pareja de Janet Barboza, sorprendió al comentar el video del creador de contenido José Pastor. En su mensaje, respaldó a la conductora y afirmó que quien dice la verdad es ella, desmintiendo así la versión de la exconductora de ‘La Granja VIP’.

Hace unos días, Janet negó haberle ocultado información a su excompañera y sostuvo que esta conocía desde noviembre de 2025 que participaría en el reality de convivencia de Panamericana Televisión.

Según la ‘Rulitos’, ni ella ni Edson Dávila contaban con una propuesta televisiva en ese momento, por lo que se alegraron por Ethel Pozo al saber que había logrado incorporarse a un nuevo proyecto en la pantalla chica.

“ Es increíble cómo yo, no siendo de la farándula, sepa más del tema y la verdad que todos estos disque periodistas faranduleros. Me da risa. Janet dice toda la verdad ”, escribió el novio de Barboza.

Janet Barboza desmintió a Ethel Pozo sobre su salida de ‘América Hoy’: “No me gustan las mentiras

Luego de pronunciarse brevemente en América Hoy, Janet Barboza volvió a referirse a las recientes declaraciones de Ethel Pozo a través de sus redes sociales. La conductora respondió a los comentarios de su excompañera, quien reveló que desconocía que no continuaría en el magazine de América Televisión, pese a que —según afirmó— el resto del equipo ya estaba al tanto de la decisión y nunca se lo comunicó.

“El día de ayer ha sido tocado mi nombre y se han dicho cosas que no se ajustan a la verdad, lo voy hacer desde el respeto y el cariño porque creo que no se pueden decir cosas que afecten el honor y la honra de otras personas, con el afán, quizá sin darse cuenta, de hacer quedar mal”, manifestó la ‘Rulitos’.

En su pronunciamiento, Janet Barboza sostuvo que Ethel Pozo ya sabía cuál sería su siguiente paso profesional, al asegurar que en junio de 2025 anunció públicamente su participación en La Granja VIP. Como respaldo de su versión, la conductora compartió en sus historias de Instagram capturas de publicaciones que la hija de Gisela Valcárcel hizo en Facebook durante esa época, con las que buscó demostrar que la información ya era de conocimiento público.

“Nuestra compañera Ethel, como ella misma lo puso en sus redes sociales, en octubre recibe una propuesta de trabajo desde México para La Granja Vip. En noviembre ella ya tiene la certeza de que va conducir este programa y el 12 de diciembre ella viaja a México para ver este formato que va conducir. Cuando nos enteramos del formato mucho después, por supuesto que nos dio mucha alegría”, agregó.

Asimismo, Janet Barboza aseguró que ni ella ni Edson Dávila tenían definido su futuro laboral durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Según explicó, ambos desconocían si continuarían en América Televisión o si trabajarían en otra casa televisiva, hasta que finalmente recibieron una propuesta conjunta de GV Producciones y del canal para seguir formando parte del programa.

“Ya en diciembre, cuando Ethel tenía asegurada La Granja VIP, nosotros recibimos la propuesta de GV y de América Televisión. En mis planes, siempre dije, fui muy frontal en contarle a todo el equipo que Panamaricana no era una opción, no era un canal al que yo quería moverme y mi compañero Edson me ha permitido también hablar por él”, sostuvo.

Barboza también afirmó que tanto ella como Edson optaron por escuchar la propuesta presentada por GV Producciones antes de tomar una decisión sobre su futuro. No obstante, aseguró que desde un inicio dejaron en claro que no contemplaban la posibilidad de trasladarse a Panamericana Televisión. “Lo dejamos claro por escrito, en conversaciones con los productores, con los directivos...”, señaló la conductora.

Además, Janet Barboza rechazó la versión de Ethel Pozo respecto a que recién se enteró de su salida de América Hoy durante la grabación del programa especial por Navidad.

“No dice la verdad cuando cuenta que se entera recién el día de grabación de Navidad que ella no iba seguir en el canal porque ella, en su post de Facebook, cuenta la propuesta que tiene desde octubre, luego en noviembre se concreta y en diciembre viaja a México para poder concretar lo de la Granja VIP”, indicó.

“Siempre se actuó con la más absoluta transparencia, nunca se mintió a nadie, nunca se intentó dejar mal a ninguna persona, muy por el contrario”, enfatizó.

La ‘Rulitos’ reveló que tanto ella como ‘Giselo’ comunicaron su decisión definitiva una semana antes de la grabación del último programa de América Hoy de 2025. Según explicó, ambos informaron oficialmente a la productora de Gisela Valcárcel que no continuarían con el proyecto que preparaba y que optarían por permanecer en América Televisión.

“Entonces cuando se graba el último programa, cuando Ethel asegura que le agarró de sorpresa, que ella no sabía, no es verdad, porque una semana antes nosotros comunicamos que decidimos quedarnos en América Televisión”, señaló.

La presentadora expresó su malestar por las declaraciones de Ethel Pozo, quien los calificó de ‘traicioneros’ y afirmó que no le gustan las mentiras.

“No quiero hacer de esto un conflicto pero no me gustan las mentiras, tampoco me gusta que se digan cosas que no corresponden a la verdad para que de alguna u otra forma Edson y yo quedemos como traicioneros. Las cosas están claras, creo que en su Facebook ella describe muy bien los tiempos y todo esto se puede corroborar. Finalmente que nos valla bien a todos, creo que es lo más importante”, finalizó.