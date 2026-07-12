La conductora y actriz Tula Rodríguez fue sometida a una operación de emergencia tras presentar fuertes dolores ocasionados por cálculos en la vesícula.

La propia figura de televisión informó sobre su estado de salud a través de un video publicado en sus redes sociales.

Antes de ser intervenida, Tula Rodríguez contó que había acudido a una clínica luego de experimentar molestias durante varios días. Explicó que, tras ser evaluada por una especialista, le recomendaron ingresar de inmediato al área de emergencias para recibir atención especializada.

Luego de la cirugía, la conductora tranquilizó a sus seguidores al confirmar que la operación fue exitosa y que ya se encontraba en proceso de recuperación. “Gracias a Dios, todo bien. Estoy en recuperación” , expresó desde el centro de salud.

Tula también confesó que uno de los momentos más difíciles fue antes de ingresar al quirófano, cuando pensó en su hija Valentina. “Me dio un poco de miedo porque mi hija solo depende de mí. Tenía que salir de esta”, comentó, al recordar la incertidumbre que sintió antes de la intervención.

La actriz reveló que, al despertar de la anestesia, lo primero que hizo fue comunicarse con su hija para tranquilizarla y asegurarle que se encontraba fuera de peligro. Además, agradeció las muestras de apoyo y aseguró que afrontará su recuperación “un día a la vez”.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de aliento y deseos de pronta recuperación a través de las redes sociales, luego de que la conductora compartiera detalles del delicado momento de salud que atravesó.