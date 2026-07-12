Diego Chávarri reavivó su enfrentamiento con Ethel Pozo al responder a las críticas que la conductora le hizo en el pasado. En su pódcast ‘¿Ya y?’, el exfutbolista recordó que fue calificado como “malcriado” y no dudó en cuestionar la forma en que la hija de Gisela Valcárcel condujo ‘La Granja VIP’ mientras él participaba en el reality.

Durante la entrevista, el exfutbolista de Sporting Cristal sostuvo que Ethel Pozo excedió el rol que le correspondía como conductora del reality al emitir comentarios sobre su vida sentimental. Además de rechazar los calificativos que recibió, afirmó que quien está al frente de un programa debe mantener una postura imparcial y limitarse a conducir el formato, sin involucrarse en los conflictos personales de los participantes.

El exfutbolista rememoró el episodio en el que Pozo se pronunció sobre la relación que mantenía con Gabriela Herrera mientras seguía unido sentimentalmente a Thalía Bentín. Según afirmó, la conductora no debió involucrarse en ese asunto, pues sostuvo que correspondía únicamente a su vida personal y no al desarrollo del programa.

“ Señora, lo que yo pasé con Gabriela es, con todo el respeto que se merece, algo que a usted no le interesa. Usted era solamente la conductora del programa ”, expresó Chávarri.

“ ¿Malcriado? Yo no te parezco malcriado. Tú a mí también me pareces malcriada, me pareces fingida, me pareces muchas cosas ”, agregó.

Además de rechazar las críticas hacia su comportamiento, Diego Chávarri reiteró que Ethel Pozo no debió pronunciarse sobre asuntos que, a su criterio, eran ajenos al desarrollo del reality de convivencia.

“ Usted en temas personales no tenía por qué entrar, ni meterse, ni sentirse: ‘Ay, me da cólera que sean así’. Ese problema es mío y de Gabriela. Usted simplemente conduce el programa, hace su chamba y se va a su casita ”, indicó.