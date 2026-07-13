La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del ataque armado contra el bus de la agrupación Las Estrellas de la Cumbia. Como parte de las diligencias, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) informó que el arma utilizada durante el atentado también habría sido empleada en otros hechos delictivos.

El jefe de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo, indicó que las pericias balísticas y el trabajo de investigación permitieron establecer esa coincidencia. Además, señaló que los agentes han logrado identificar características físicas de los presuntos implicados y avanzar en el seguimiento de sus movimientos.

Según explicó Revoredo, las diligencias permitieron relacionar a los presuntos autores del atentado con otros hechos registrados en Cañete y el distrito limeño de Surco. Ambos casos corresponden a investigaciones por homicidio y otros delitos contra la vida.

“Se ha logrado obtener los rasgos antropofísicos de estos irrecuperables que han participado en este lamentable hecho, y también, en la trazabilidad del recorrido criminalístico, los tenemos ya señalados en dos eventos criminales. Uno ocurrió en la jurisdicción de Cañete, Asia, con un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio de un ciudadano extranjero, y en Surco, donde resultó víctima un ciudadano de nacionalidad peruana de San Martín de Porres que se dedicaba al rubro de venta de vehículo”, informó.

Revoredo indicó que las diligencias continúan para establecer la identidad de los dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta durante el atentado. El análisis de las imágenes captadas en la escena permitió registrar detalles que podrían contribuir con su ubicación.

Entre las evidencias recopiladas se observa el brazo del presunto autor de los disparos, quien llevaba un reloj al momento del ataque. Asimismo, las grabaciones muestran el rostro del conductor de la motocicleta, descrito como un hombre de tez trigueña, nariz pequeña y bigote.

Agrupación descartó móvil por extorsión

El ataque ocurrió la mañana del domingo 12 de julio, cuando el bus de Las Estrellas de la Cumbia permanecía estacionado junto a la Panamericana Norte mientras los integrantes desayunaban después de una presentación. El atentado dejó tres personas heridas, entre ellas el trompetista Jaime Eduardo Neciosup.

Tras lo ocurrido, algunos integrantes señalaron que la agrupación había recibido amenazas extorsivas meses atrás. Sin embargo, la coordinadora de imagen precisó que antes de este ataque no existieron nuevos mensajes de ese tipo y sostuvo que una de las hipótesis es una posible rivalidad entre agrupaciones musicales.

“Esta vez no hemos recibido ningún tipo de mensajes extorsivos o algo parecido. Al parecer esto ya es por un tema de rivalidad entre grupos”, declaró en RPP.