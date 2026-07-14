Un taxista de 56 años, identificado como Adolfo Gustavo Toledo La Rosa, fue asesinado a balazos la mañana del lunes 13 de julio de 2026 en el distrito de Carabayllo, al norte de Lima.

De acuerdo a la información que difundió América Noticias, el ataque ocurrió alrededor de las 8:31 a. m. en la calle Miguel Anco, en la urbanización Los Tumis, a pocos metros de la vivienda de la víctima.

Según las primeras diligencias de la Policía Nacional del Perú (PNP), un hombre que llevaba capucha, casaca blanca y mascarilla se acercó al vehículo y disparó directamente contra el conductor antes de huir caminando con dirección a una avenida principal del sector.

Policía halló una nota dentro del vehículo

Tras el ataque, los agentes encontraron una nota manuscrita en el interior del automóvil.

De acuerdo con el acta policial, el mensaje decía textualmente:

“Por estar de padrino, saludos. Los mexicanos, 100 de ustedes alinéense”.

La Policía investiga la autenticidad del documento y realiza pericias para identificar huellas dactilares, rastros biológicos o elementos que permitan establecer la identidad del autor.

Los peritos de Criminalística también recolectaron seis casquillos de bala en la escena del crimen.

Vehículo fue trasladado para peritajes

El taxi fue llevado a la comisaría de Santa Isabel, donde será sometido a exámenes balísticos y forenses como parte de las investigaciones.

Asimismo, los agentes solicitaron las grabaciones de cámaras de videovigilancia de viviendas cercanas con el objetivo de reconstruir la ruta de escape del sicario.

Investigan posibles vínculos con antecedentes policiales

Como parte de las diligencias, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Carabayllo revisa los antecedentes policiales de la víctima.

Según fuentes policiales a las que accedió América Noticias, Adolfo Toledo La Rosa registraba antecedentes por una presunta vinculación con la organización criminal conocida como Los Norteños Guarayos, originaria de la región Lambayeque.

El jefe del Depincri Carabayllo, comandante Vargas Contreras, indicó que esta línea de investigación permanece bajo reserva mientras se determina si el homicidio estaría relacionado con un presunto ajuste de cuentas u otro móvil.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente las causas del crimen ni la identidad de los responsables.

Vecinos denuncian incremento de la violencia

El asesinato generó preocupación entre los residentes de la urbanización Los Tumis, quienes señalaron que en la zona se han registrado otros hechos violentos durante los últimos meses.

Según manifestaron, el año pasado dos personas fueron asesinadas en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el ataque.

Los vecinos solicitaron al Ministerio del Interior reforzar el patrullaje policial e instalar cámaras de videovigilancia para mejorar la seguridad del sector.

También indicaron que el temor a extorsiones y ataques armados ha afectado el desarrollo de las actividades cotidianas y comerciales en la zona.