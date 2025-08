Conductores de la Línea B suben pasaje por extorsiones: “Pagamos para no morir”

Los pasajeros de la Línea B, que cubre la ruta entre Los Olivos y el Cercado de Lima, deben pagar ahora S/ 0.50 adicionales por viaje.

Según denunciaron los usuarios, el alza se debe a que los choferes deben entregar cupos a extorsionadores para poder operar con “seguridad”. “Cincuenta céntimos más porque tienen que pagar los cupos, eso dice el aviso”, contó una estudiante universitaria.

Los conductores aseguran que el cobro no es opcional: deben pagar hasta 50 dólares cada tres días para evitar ser atacados. “No es por gusto que se sube el pasaje. Estamos pagando para poder salir a trabajar sin que nos maten”, señaló un chofer, quien prefirió no dar su nombre. Las amenazas, según relatan, son constantes y violentas.

El problema no afecta solo a esta línea. Varios transportistas indican que el cobro de cupos ya es parte de su gasto operativo diario, junto con el combustible y el mantenimiento del vehículo. “El problema es que no hay protección. Uno paga porque tiene miedo. Si no pagas, te disparan o te queman la unidad”, explicó otro conductor.