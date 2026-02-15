El Poder Judicial confirmó en segunda instancia la sentencia de cadena perpetua contra los cinco sicarios que asesinaron a una familia en el distrito de San Miguel en el año 2023, informó el Ministerio Público.

La Fiscalía Superior de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar–San Miguel–Pueblo Libre logró que se ratifique la máxima condena para David Durán, Kevin Espejo, Miguel Estrada, Carlos Tello y Víctor Viera, hallados culpables del delito de sicariato en agravio de Elías San Román, conocido como “La Tota”, y de varios integrantes de su familia.

Asimismo, se confirmó la pena de 30 años de prisión efectiva contra Brando Velarde, otro de los implicados en el caso. Además, el tribunal ordenó que cada uno de los sentenciados pague 8 mil soles como reparación civil a favor de los herederos de las víctimas.

🚨 #FiscalíaLogra | Fiscalía Superior Penal de Lima logró que se ratifique, en segunda instancia, las condenas de cadena perpetua para cinco sicarios que asesinaron a una familia en febrero de 2023. Las víctimas fueron atacadas a balazos en su vehículo cuando circulaban por el… pic.twitter.com/H9n1dsUmKA — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 15, 2026

Ataque planificado

De acuerdo con la investigación fiscal, los sicarios tenían plenamente identificadas a las víctimas, conocían sus horarios y rutas, y ejecutaron el ataque de manera planificada. Los disparos efectuados causaron la muerte de casi todos los ocupantes del vehículo, a excepción de Israel Elías San Román, el hijo mayor de la familia, quien logró sobrevivir.

El crimen ocurrió cuando Elías San Román se desplazaba en su vehículo junto a su esposa, sus padres y sus tres hijos menores de edad, momento en que fueron interceptados por los atacantes en el cruce de las avenidas La Marina y Riva Agüero, a un costado del centro comercial Plaza San Miguel.

Móvil del crimen

Según la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, el móvil del ataque fue un ajuste de cuentas, debido a que la familia San Román presentaba antecedentes criminales y alias “La Tota” estaba vinculado al crimen organizado.

En el proceso, José Carlos Solari Pozú, chofer involucrado en el hecho, declaró que los sicarios habrían recibido 10 mil soles por ejecutar el asesinato.

Con esta decisión judicial, el Ministerio Público dio por confirmadas las condenas impuestas contra los responsables del múltiple homicidio, uno de los casos más impactantes registrados en Lima en los últimos años.